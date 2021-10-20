Российский посол в Кабуле заявил, что не может идти речи о помощи РФ Афганистану

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Талибы (движение "Талибан" признано в РФ террористическим и запрещено) не обращались к России с просьбой о военной помощи, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Нет, не обращались. Об этом даже речи не может быть", – цитирует Жирнова "Интерфакс".

Ранее в Москву прибыла делегация террористической организации "Талибан" на переговоры по Афганистану. Талибы не исключили проведения двусторонних переговоров после "Московского формата", в котором примут участие представители 10 стран, делегация талибов с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи, а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На переговорах планируется обсудить вопросы военно-политической обстановки в Афганистане, гуманитарного содействия и формирования инклюзивного правительства.

