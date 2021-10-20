Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

11:04

Российский посол в Кабуле заявил, что не может идти речи о помощи РФ Афганистану

политика

Фото: AP Photo/Ishtiaq Mahsud

Талибы (движение "Талибан" признано в РФ террористическим и запрещено) не обращались к России с просьбой о военной помощи, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Нет, не обращались. Об этом даже речи не может быть", – цитирует Жирнова "Интерфакс".

Ранее в Москву прибыла делегация террористической организации "Талибан" на переговоры по Афганистану. Талибы не исключили проведения двусторонних переговоров после "Московского формата", в котором примут участие представители 10 стран, делегация талибов с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи, а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На переговорах планируется обсудить вопросы военно-политической обстановки в Афганистане, гуманитарного содействия и формирования инклюзивного правительства.

Талибы позвали Россию принять участие в разработке недр Афганистана

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать