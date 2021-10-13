Путин заявил, что террористы из Афганистана могут начать экспансию в соседние страны

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Владимир Путин заявил, что террористические группировки, действующие на территории Афганистана, представляют серьезную угрозу для соседних стран. Об этом сообщает ТАСС.
"Обстановка в Афганистане непростая. После окончательного вывода американских войск власть перешла в руки талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России. – Прим. ред.), которые устанавливают свои порядки, свои правила", – сказал Путин на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ.
Президент отметил, что, помимо "Талибана", в Афганистане действуют и другие международные террористические организации, в том числе запрещенная в России группировка "Исламское государство". По словам Путина, в страну активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий из Ирака и Сирии.
"Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии", – указал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главными угрозами для России, которые потенциально могут происходить из Афганистана, являются наркотрафик и терроризм. Так он ответил на вопрос, видят ли в Кремле угрозу от запрещенной в России террористической группировки "Талибан", захватившей власть в Афганистане.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов, в свою очередь, заявил о необходимости разработки дополнительных мер против террористов, наркоторговцев и других преступников из Афганистана, которые под видом беженцев проникают на территорию СНГ.
Из Афганистана бегут гражданские и военные
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