В Кремле назвали потенциальные угрозы для России из Афганистана

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Главными угрозами для России, которые потенциально могут происходить из Афганистана, являются наркотрафик и терроризм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, видят ли в Кремле угрозу от запрещенной в России террористической группировки "Талибан", захватившей власть в Афганистане, сообщает РИА Новости.

Ранее Песков заявил, что Россия будет внимательно следить за действиями нового афганского правительства, сформированного "Талибаном".

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть страну, чтобы избежать кровопролития.

6 сентября талибы заявили о завершении военных действий в Афганистане. Представитель движения Забиулла Муджахид подчеркнул, что теперь "мы будем работать вместе для восстановления страны".

