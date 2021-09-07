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Политика

07 сентября, 18:58

РФ будет наблюдать за действиями объявленного талибами правительства Афганистана – Песков

власть политика

Фото: AP Photo

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет следить за действиями нового афганского правительства, объявленного организацией "Талибан" (запрещена на территории РФ), передает ТАСС.

"Нам важно понять, какие будут первые и дальнейшие шаги этого правительства и что дальше будет происходить в Афганистане", – сказал представитель Кремля.

Новый состав правительства накануне огласил представитель запрещенного в РФ движения Забиулла Муджахид, подчеркнув, что такой состав не является постоянным.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть страну, чтобы избежать кровопролития.

6 сентября талибы заявили о завершении военных действий в Афганистане. Представитель движения Забиулла Муджахид подчеркнул, что теперь "мы будем работать вместе для восстановления страны".

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