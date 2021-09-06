Талибы заявили о завершении военных действий в Афганистане

Фото: AP Photo/Wali Sabawoon

Представитель запрещенного в России террористического движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил об окончании военных действий в Афганистане. Об этом сообщает местный телеканал Shamshad News.

"Война в Афганистане закончена. Теперь мы будем работать вместе для восстановления страны", – заявил Муджахид.

До этого представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил о полном взятии под контроль провинции Панджшер. По его словам, некоторые повстанцы потерпели поражение, а некоторые сбежали.

Накануне представитель катарского политического офиса боевиков Мохаммад Сохаил Шахин заявил о переходе под контроль талибов почти всей территории провинции.

Ранее лидер Фронта сопротивления в Афганистане Ахмад Масуд отметил, что условием прекращения огня в Панджшере является выход талибов из провинции.

