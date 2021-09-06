Талибы заявили о полном захвате провинции Панджшер в Афганистане

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Представитель запрещенного в России террористического движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил о полном взятии под контроль провинции Панджшер в Афганистане.

"Провинция Панджшер была полностью захвачена", – приводит его слова ТАСС.

В заявлении представителя радикального движения также сказано, что некоторые повстанцы потерпели поражение, а некоторые сбежали.

Накануне вечером стало известно, что в ходе непрекращающихся в регионе боевых столкновений погиб пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Панджшера Фахим Дашти.

В этот же день представитель катарского политического офиса боевиков Мохаммад Сохаил Шахин заявил о переходе под его контроль почти всей территории провинции Панджшер.

Однако представитель сопротивления Фахим Дашти опроверг данную информацию, сообщив, что ополченцы выбили талибов. По его словам, они потеряли около 600 боевиков, также многие были захвачены в плен.