Пресс-секретарь антиталибского ополчения Фахим Дашти был убит в провинции Панджшер

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Пресс-секретарь Фронта национального сопротивления северной афганской провинции Панджшер Фахим Дашти погиб в ходе непрекращающихся в регионе боевых столкновений с радикалами движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщает агентство Khaama Press.

Подробностей произошедшего пока нет.

Сообщалось, что 5 сентября Дашти опубликовал пост на своей странице в "Твиттере" о том, что боевики "Талибана" (запрещено в РФ) были практически полностью вытеснены с территории провинции.

Ранее лидер Фронта сопротивления в Афганистане Ахмад Масуд заявил, что условием прекращения огня в Панджшере является выход боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ организация) из провинции. Масуд подчеркнул, что Фронт сопротивления приветствует принятую в Кабуле резолюцию о прекращении огня в Панджшере.

