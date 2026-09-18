Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 09:33

Происшествия

В Ростове-на-Дону изъяли 238 пар обуви с логотипами Adidas и Nike без маркировки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Ростове-на-Дону Роспотребнадзор выявил 238 пар обуви с логотипами известных брендов без средств идентификации. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Проверка прошла в магазине Ice Cross после получения сведений об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям. В числе изъятой продукции была обувь с логотипами Adidas, Nike, Lacoste и других брендов. Товар арестовали, его общая стоимость составила 1 336 700 рублей.

Кроме того, специалисты установили, что предприниматель не зарегистрирован в государственной информационной системе мониторинга товаров "Честный знак" как участник оборота продукции. Регистрация в системе обязательна для законной реализации маркированных товаров, в том числе обуви.

В отношении предпринимателя возбудили два дела об административных правонарушениях. Ему грозит штраф с последующей конфискацией продукции.

Ранее столичный мировой судья вынес решение по делу о кошачьем лемуре из антикафе "Лемур-кафе Вася". Хозяйку заведения оштрафовали на 2,5 тысячи рублей, а само животное конфисковали. Лемура еще в апреле изъяли в ходе проверки и передали в Московский зоопарк.

Читайте также


происшествиярегионы

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика