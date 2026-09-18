В Ростове-на-Дону изъяли 238 пар обуви с логотипами Adidas и Nike без маркировки

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В Ростове-на-Дону Роспотребнадзор выявил 238 пар обуви с логотипами известных брендов без средств идентификации. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Проверка прошла в магазине Ice Cross после получения сведений об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям. В числе изъятой продукции была обувь с логотипами Adidas, Nike, Lacoste и других брендов. Товар арестовали, его общая стоимость составила 1 336 700 рублей.

Кроме того, специалисты установили, что предприниматель не зарегистрирован в государственной информационной системе мониторинга товаров "Честный знак" как участник оборота продукции. Регистрация в системе обязательна для законной реализации маркированных товаров, в том числе обуви.

В отношении предпринимателя возбудили два дела об административных правонарушениях. Ему грозит штраф с последующей конфискацией продукции.

Ранее столичный мировой судья вынес решение по делу о кошачьем лемуре из антикафе "Лемур-кафе Вася". Хозяйку заведения оштрафовали на 2,5 тысячи рублей, а само животное конфисковали. Лемура еще в апреле изъяли в ходе проверки и передали в Московский зоопарк.