Лидер сопротивления в афганской провинции Панджшер назвал условие прекращения огня

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Лидер Фронта сопротивления в Афганистане Ахмад Масуд заявил, что условием прекращения огня в Панджшере является выход боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ организация) из провинции, сообщает РИА Новости.

Масуд подчеркнул, что Фронт сопротивления приветствует принятую в Кабуле резолюцию о прекращении огня в Панджшере. Он призывает талибов прекратить свои атаки и провокации в отношении как этой, так и ряда других провинций, а также вывести свои войска.

"В этом случае руководство Фронта отдаст указание своим войскам прекратить боевые действия", – уточнил он.

Кроме того, Фронт сопротивления, по заверениям Масуда, надеется провести серьезную встречу с реформаторами для продолжения переговоров.

Ранее представитель катарского политического офиса запрещенного в России террористического движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин заявил переходе под его контроль почти всей территории провинции Панджшер, в которой базируется антиталибское сопротивление.

В свою очередь отряды Фронта национального сопротивления сообщили об уничтожении порядка 600 боевиков талибов в Паджшере.

