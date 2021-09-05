Генсек НАТО призвал Россию и Китай бороться с терроризмом в Афганистане

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Россия и Китай наряду с другими членами международного сообщества должны предотвратить превращение Афганистана в место, которое бы использовали в своих целях террористические группировки. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

"Полностью согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно работать над тем, чтобы предотвратить превращение Афганистана в такое место, где террористические группы могут свободно действовать, а также <...> организовывать и <...> финансировать нападения на наши страны", – сказал он в интервью изданию The Telegraph.

Генсек НАТО также считает, что основным фактором "внезапного краха" правительства Афганистана стали просчеты военных и политических лидеров страны. В частности, уверен Столтенберг, у них отсутствовали "четкие планы по защите", а солдаты "не получали ни платы, ни боеприпасов".

Ранее сообщалось, что отряды Фронта национального сопротивления, представители которых не подчиняются захватившему власть в стране запрещенному в России радикальному движению "Талибан", уничтожили порядка 600 боевиков в провинции Панджшер.

До этого стало известно, что под контроль талибов перешли уже четыре района в Панджшере – Хиндж, Аннаба, Шотол и Парьян.