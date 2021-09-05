Генсек НАТО призвал Россию и Китай бороться с терроризмом в Афганистане

04:43
Фото: depositphotos/Ale_Mi
Россия и Китай наряду с другими членами международного сообщества должны предотвратить превращение Афганистана в место, которое бы использовали в своих целях террористические группировки. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
"Полностью согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно работать над тем, чтобы предотвратить превращение Афганистана в такое место, где террористические группы могут свободно действовать, а также <...> организовывать и <...> финансировать нападения на наши страны", – сказал он в интервью изданию The Telegraph.
Генсек НАТО также считает, что основным фактором "внезапного краха" правительства Афганистана стали просчеты военных и политических лидеров страны. В частности, уверен Столтенберг, у них отсутствовали "четкие планы по защите", а солдаты "не получали ни платы, ни боеприпасов".
Ранее сообщалось, что отряды Фронта национального сопротивления, представители которых не подчиняются захватившему власть в стране запрещенному в России радикальному движению "Талибан", уничтожили порядка 600 боевиков в провинции Панджшер.
До этого стало известно, что под контроль талибов перешли уже четыре района в Панджшере – Хиндж, Аннаба, Шотол и Парьян.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: