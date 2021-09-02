В Панджшере заявили, что к талибам присоединились боевики "Аль-Каиды"

Фото: ТАСС/Jalaluddin Sekandar

Силы сопротивления в афганской провинции Панджшера заявили, что запрещенная в России террористическая организация "Аль-Каида" присоединилась к талибам в борьбе с оппозицией.

"США отступили, история повторяется", – говорится в их сообщении в Twitter.

Как ранее сообщил телеканал Al-Jazeera, новые власти приняли решение начать военную операцию против несогласных с их политикой.

Ранее лидер действующего в афганской провинции Панджшера Фронта национального сопротивления Ахмад Масуд заявил, что прекратит свою деятельность и уйдет из политики сразу, как только запрещенное в России радикальное движение "Талибан" обеспечит свободу и равноправие граждан, а также создаст инклюзивное правительство.

В середине августа талибы вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан.