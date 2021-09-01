Путин оценил действия американцев в Афганистане

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Владимир Путин назвал нулевыми результаты двадцатилетней миссии США в Афганистане, в ходе которой Вашингтон внедрял свои стандарты организации общества. Об этом сообщает RT.

"В Афганистане... 20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались... цивилизовывать людей, которые там проживают, а по сути – внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политическую организацию общества. Результат? Одни трагедии, одни потери", – сказал Путин.

Президент отметил, что трагедии касаются как США, так и людей, проживающих на территории Афганистана.

В середине августа талибы вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.

Ранее Путин заявил, что Москва извлекла необходимые уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане.