Путин оценил действия американцев в Афганистане

Фото: ТАСС/AP Photo/Khwaja Tawfiq Sediqi
Владимир Путин назвал нулевыми результаты двадцатилетней миссии США в Афганистане, в ходе которой Вашингтон внедрял свои стандарты организации общества. Об этом сообщает RT.
"В Афганистане... 20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались... цивилизовывать людей, которые там проживают, а по сути – внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политическую организацию общества. Результат? Одни трагедии, одни потери", – сказал Путин.
Президент отметил, что трагедии касаются как США, так и людей, проживающих на территории Афганистана.
В середине августа талибы вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.
Ранее Путин заявил, что Москва извлекла необходимые уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане.
Новости мира: Байден заявил, что США больше не будут пытаться переустроить другие страны
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: