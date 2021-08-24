Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане

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Владимир Путин заявил, что российские власти внимательно следят за ситуацией в Афганистане. При этом РФ не будет вмешиваться в вооруженный конфликт всех против всех.

"Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех, там, по-моему, это и происходит, в конфликт, который длится уже в этой стране несколько десятилетий", – отметил президент, выступая на съезде "Единой России".

Путин подчеркнул, что Москва извлекла необходимые уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане.

Кроме того, российский лидер считает, что террористические группировки могут воспользоваться хаосом, оставленным западными странами в Афганистане, чтобы начать прямую эскалацию в сопредельных странах.

"Так же как и возможен рост наркотрафика, обострение проблемы нелегальной миграции", – заключил Путин.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.

Накануне талибы назвали 31 августа "красной линией" для вывода войск США. Отмечалось, что США и Британия не получат дополнительное время для вывода войск из Афганистана. Представитель радикального движения "Талибан" Сухейл Шахин добавил, что задержка эвакуации военных этих стран вызовет недоверие.