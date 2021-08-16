Политолог назвал глобальную угрозу от прихода к власти талибов в Афганистане

Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) заявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В городах страны паника, сотни людей пытались выбраться из страны через аэропорт Кабула. Жертв среди мирного населения избежать не удалось. Расскажем, почему правительство не отстояло свои города и как на происходящее отреагировали в России и мире.



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Не встретили препятствий

Талибы вели наступление на крупные города Афганистана на протяжении последних недель. Многие из них пали практически без сопротивления. Это стало возможным после того, как США и НАТО вывели из страны почти весь военный контингент. Под контролем талибов оказались и районы, граничащие с другими государствами. Среди них Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан и Туркмения.

К 15 августа боевики подошли к столице страны Кабулу. Перед этим талибы распространили заявление, в котором рассказали о намерении взять власть мирным путем.

"Ведутся переговоры для обеспечения того, чтобы переходный процесс прошел безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо и без ущерба для жизни кабульцев", – говорится в тексте заявления.

В итоге талибы взяли Кабул и вошли в президентский дворец без сопротивления. Установив контроль над всей страной, официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим объявил о завершении войны. Он добавил, что новая форма правления государством будет определена в ближайшее время.





Мохаммад Наим официальный представитель катарского офиса талибов Война в Афганистане окончена. Мы достигли того, что должны иметь по праву, – свободы нашей страны и независимости нашего народа.

Наим подчеркнул, что теперь талибы намерены обеспечить порядок и победить коррупцию в стране. По его словам, движение гарантирует безопасность иностранным гражданам и сотрудникам дипмиссий других стран, а также афганским политикам, которые готовы к диалогу.

Под контролем талибов уже находится порядка 90% государственных учреждений и один из крупнейших новостных каналов страны Tolo News. В ООН сообщили о массовых нападениях боевиков в захваченных районах на женщин, детей и журналистов, которые освещают конфликт. В столице они изымают у гражданского населения оружие. Представитель движения отметил, что теперь люди не нуждаются в нем для личной защиты и могут чувствовать себя в безопасности. В Кабуле введен комендантский час.

В столичный аэропорт, который после захвата боевиками границ остался единственной возможностью покинуть страну, устремились сотни местных жителей. Люди толпились у входов, прорывались через заграждения и бежали к самолетам прямо по взлетно-посадочной полосе. Увидев это, американские военные открыли предупредительный огонь. Сообщалось о нескольких погибших.

В Сети уже появилось видео, на котором может быть запечатлено падение беженцев с взлетающего из аэропорта Кабула самолета. Местные СМИ также распространили фото с двумя сорвавшимися с высоты погибшими. Утверждается, что в попытке покинуть страну они могли зацепиться за части самолета. Сейчас полеты гражданских рейсов приостановлены.



Фото: AP Photo/Zabi Karimi

На фоне обострения ситуации президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и улетел из Кабула на территорию другого государства. Свое решение Гани объяснил желанием избежать жестоких боев.





Ашраф Гани экс-президент Афганистана Талибы дали четко понять, что готовы совершить кровавое нападение на Кабул и его жителей, чтобы изгнать меня. Чтобы предотвратить кровопролитие, я принял решение уехать.

"Талибы выиграли с оружием в руках и теперь несут ответственность за честь, собственность и самосохранение своих соотечественников", – написал Гани на своей странице в Facebook.



По информации посольства РФ в Кабуле, Гани покидал Афганистан вместе с четырьмя автомобилями, набитыми деньгами. Пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко рассказал, что другую часть средств пытались запихнуть и в вертолет, но все поместить там не удалось. Поэтому некоторая сумма осталась прямо на взлетном поле, добавил представитель посольства. По информации СМИ, бывший президент может находиться в Омане или Узбекистане, однако сотрудники посольства Афганистана в Ташкенте эти данные не подтверждают.

Несмотря на заверения талибов о безопасности иностранных дипмиссий, многие страны приняли решение об эвакуации своих посольств из Афганистана. Их представители покидали страну на вертолетах из столичного аэропорта. Российское посольство продолжает работу, талибы взяли его охрану под свой контроль.

"Ушли афганские военные, те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Сейчас стали [охранять] талибы. Они еще раз переподтвердили, что ни один волос с российских голов не упадет, что вы можете работать спокойно", – заявил в эфире телеканала "Россия 24" посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов заявил, что в нашем посольстве трудятся около 100 человек. Часть из них будет отправлена в отпуска или эвакуирована иным образом, приводит его слова РИА Новости.

Кабулов охарактеризовал обстановку в столице Афганистана как на удивление спокойную. По его словам, руководство талибов отдало приказ не обижать население и не входить в дома. Кабулов добавил, что местным жителям раздали контактные номера, по которым можно сообщить о бесчинствах отдельных групп движения. Наводить порядок в этом случае будут патрули талибов, отметил представитель российского МИД.

В дипмиссии сообщили, что граждане РФ с просьбой об эвакуации из Афганистана пока не обращались. Если они поступят, будут приняты все необходимые меры, заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 8 июля делегация катарского политического офиса талибов побывала с визитом в России. Тогда Кабулов пояснил, что Москва семь лет назад начала устанавливать контакты с движением из-за необходимости сообщать им о собственной озабоченности относительно безопасности в регионе. По его словам, Россия еще несколько лет назад предупреждала об ухудшении ситуации в Афганистане на фоне вывода войск США.



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Мир обеспокоен

Ситуацию в Афганистане прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, противоборствующие в стране правительственные силы и талибы являются плодом мыслительного процесса Соединенных Штатов.





Мария Захарова официальный представитель МИД РФ С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона.

Захарова подчеркнула, что США игнорируют просьбы афганцев о помощи и не реагируют на нарушения прав человека в Кабуле.

"Вроде репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире – афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или "ответственных" ищут?" – отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Замир Кабулов сообщил, что с 16 августа он будет контактировать с пришедшими к власти талибами. По его словам, с представителями движения должен состояться телефонный разговор. Также он подчеркнул, что захват Кабула стал для российского МИД неожиданностью.

"В известной степени да, он стал неожиданностью, поскольку мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы она ни была, все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление", – заявил Кабулов.

Версию о том, что передача власти талибам произошла из-за неких договоренностей, представитель МИД назвал придумками.

"Думаю, авторы таких придумок пытаются каким-то образом оправдать провал американцев в Афганистане и преподнести это как спланированную акцию. Считаю, что это совершенно необоснованно. Случилось так, как случилось", – говорит Кабулов.

В МИД также обратили внимание, что талибы гораздо более договороспособны, чем правительство в Кабуле. Нет ни одного факта, подтверждающего угрозы от движения союзникам Москвы в Центральной Азии, подчеркнули в ведомстве.

Также Кабулов объяснил, при каких обстоятельствах талибы могут быть исключены из списка террористических организаций.





Замир Кабулов спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется – с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты.

Научный сотрудник РЭУ имени Плеханова и ИНИОН РАН, эксперт клуба "Валдай" Георгий Асатрян в беседе с Москвой 24 заявил, что приход к власти талибов в целом не угрожает интересам России и Центральной Азии. В основном движение интересуют внутренние дела Афганистана, считает он.

"Угрозы здесь имеют более глобальный характер. Победа одной радикальной террористической группировки в конкретно взятой стране является неким фактором усиления террористических радикальных настроений в целом в мире. На этот пример с пиететом будут смотреть сторонники радикальных форм решения вопроса. Именно этот аспект я считаю угрозой", – подчеркнул Асатрян.

Политолог напомнил, что движение талибов уже было у власти в 90-е годы. Тогда оно напрямую не угрожало безопасности других стран, однако являлось инкубатором международного терроризма, добавил собеседник Москвы 24.

В ООН заявили, что генсек объединения Антониу Гутерреш с глубокой озабоченностью следит за быстро меняющейся ситуацией в Афганистане. Он призвал стороны к проявлению максимальной сдержанности для защиты жизни населения и обеспечения его гуманитарных потребностей, рассказали в пресс-службе организации.



Фото: Afghan Ministry of Defense Press Office via AP

Продолжают работу в Кабуле сотрудники НАТО.

"Мы поддерживаем усилия Афганистана по поиску политического решения конфликта, которое в настоящий момент необходимо как никогда", – рассказал представитель Альянса.

Организовать безопасную эвакуацию людей из Афганистана призвали более 60 государств, сказано в заявлении Госдепартамента США. Среди них Канада, Великобритания и члены Евросоюза.

"Афганцы заслуживают жить в безопасности и в достоинстве. Мы, международное сообщество, готовы им помочь", – сказано в тексте заявления.

Пентагон и Госдеп США заявили о планах нарастить присутствие военных в Афганистане до 6 тысяч человек. В ведомствах пояснили, что планируют вывозить из страны тысячи проживающих там американских граждан, сотрудников миссии штатов в Кабуле и их семей, а также других особо уязвимых афганских граждан.

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену оказать содействие президенту Гани и добиться политического урегулирования ситуации. Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что никто не ожидал столь быстрого захвата городов талибами.

"Конечно, скорость, с которой пали города, была намного выше, чем кто-либо ожидал, как и сами афганцы, так и многие аналитики, кто внимательно следил за этой проблемой", – сказал Салливан в разговоре с NBC.

Действия Байдена в Афганистане жестко раскритиковал бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

"То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории", – считает Трамп.

Также представитель бывшего президента Лиз Харрингтон распространила его заявление с призывом Байдену уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане. Трамп убежден, что при его президентстве вывод американских войск прошел бы значительно успешнее.

Обеспокоенность проявил и Папа Римский Франциск.

"Прошу вас молиться со мной за мир и обретение решений за столом переговоров, без оружия. Только так измученное население этой страны сможет вернуться к нормальной и безопасной жизни", – сказал он верующим после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

В британском Минобороны из-за ситуации в Афганистане ожидают наплыв беженцев по всему миру. Глава ведомства Бен Уоллес заявил, что большое количество мигрантов уже отметили Турция, Пакистан и Индия. Обсуждая ситуацию в Афганистане в эфире одного из британских телеканалов, он не смог сдержать слез.

