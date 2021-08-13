В посольстве ответили на вопрос об эвакуации россиян из Афганистана

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Эвакуация граждан России из Афганистана в связи с захватом движением "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) Кандагара не планируется, как и эвакуация российского посольства, заявил пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Российские граждане за помощью в эвакуации в Россию к нам пока не обращались. В случае поступления таких запросов посольство предпримет все необходимые меры", – сказал он.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану и директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия не рассматривает возможность эвакуации своего посольства в Кабуле. По словам дипломата, талибы не имеют возможностей для захвата столицы Афганистана в ближайшей перспективе.

Накануне боевики объявили о захвате города Калайи-Нау на северо-западе Афганистана. Также талибы сообщали о взятии под контроль еще четырех крупных городов страны – Таринкота, Герата, Газни и Кандагара.

До этого талибы захватили 12 провинций. 8 августа представитель движения Забиулла Муджахед заявил, что под контроль взят административный центр Тахара город Талукан на северо-востоке Афганистана.