В посольстве ответили на вопрос об эвакуации россиян из Афганистана

14:11
Фото: AP Photo/Sidiqullah Khan
Эвакуация граждан России из Афганистана в связи с захватом движением "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) Кандагара не планируется, как и эвакуация российского посольства, заявил пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко. Об этом сообщает РИА Новости.
"Российские граждане за помощью в эвакуации в Россию к нам пока не обращались. В случае поступления таких запросов посольство предпримет все необходимые меры", – сказал он.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану и директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия не рассматривает возможность эвакуации своего посольства в Кабуле. По словам дипломата, талибы не имеют возможностей для захвата столицы Афганистана в ближайшей перспективе.
Накануне боевики объявили о захвате города Калайи-Нау на северо-западе Афганистана. Также талибы сообщали о взятии под контроль еще четырех крупных городов страны – Таринкота, Герата, Газни и Кандагара.
До этого талибы захватили 12 провинций. 8 августа представитель движения Забиулла Муджахед заявил, что под контроль взят административный центр Тахара город Талукан на северо-востоке Афганистана.
Новости мира: террористы обесточили столицу Афганистана
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