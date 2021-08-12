Талибы заявили о захвате пятого за день крупного города в Афганистане

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Боевики признанного террористическим и запрещенного на территории России движения "Талибан" объявили о захвате города Калайи-Нау на северо-западе Афганистана. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее в четверг, 12 августа, талибы сообщали о взятии под контроль еще четырех крупных городов страны – Таринкот, Герат, Газни и Кандагар.

"Этим вечером захвачены центр провинции Бадгис, расположение управления национальной безопасности и разведки. <...> Захвачено много оружия, боеприпасов и транспортных средств", – сказал представитель талибов Кири Ахмади.

По его словам, при захвате города сдалось "большое количество солдат".

За последний дни талибы захватили столицы 12 провинций. 8 августа представитель движения Забиулла Муджахед заявил, что под контроль взят административный центр Тахара город Талукан на северо-востоке Афганистана.

Позднее афганское министерство обороны заявило, что отряды сил специального назначения страны выполняют операцию по выдворению талибов из этого города, где несколько районов были захвачены экстремистами.