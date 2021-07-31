В Евросоюзе заявили, что не признают власть "Талибана" в случае военного захвата

19:12
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Специальный представитель Евросоюза по региону Томас Никлассон заявил, что ЕС не признает правительство движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ), если оно захватит власть в Афганистане военным путем, сообщает афганский телеканал Ariana News.
"Если "Талибан" сумеет захватить власть военным путем, он не будет признан ЕС, он не будет признан большинством стран региона. Это будет изолированный режим и изолированный Афганистан", – сказал Никлассон.
Он также отметил, что в случае вооруженного захвата власти талибами Евросоюз прекратит оказание помощи стране.
В Афганистане продолжается противостояние государственных властей с боевиками запрещенного в России движения "Талибан", которые захватили значительные территории в сельских районах и развернули наступление на крупные города страны.
Ранее представитель запрещенной в России террористической организации "Талибан" назвал условие для трехмесячного прекращения огня. Как заявил участник переговоров от властей Афганистана Надера Надери, перемирие наступит в случае, если освободят семь тысяч заключенных, а саму группировку исключат из черного списка ООН.
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