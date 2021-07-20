В МИД заявили, что РФ располагает фактами о сотрудничестве США с ИГ в Афганистане

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Россия располагает информацией о конкретных фактах сотрудничества США с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Он выразил уверенность, что такое взаимодействие было.

"Мы стали получать совершенно конкретную информацию о таких фактах сотрудничества. О фактах перегрузки вертолетов (оружием. – Прим. ред.). И мы получали ее от местных афганцев, в том числе руководителей местного уровня, которые не понимали, почему вертолеты снабжают оружием и боеприпасами те районы, которые заняты отрядами ИГИЛ", – приводит слова Кабулов ТАСС.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами. Ситуация становится все более напряженной: талибы взяли под контроль большие территории и развернули наступление на крупные города, им противостоят правительственные силы. Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск из республики.

В 2020 году США и представители запрещенной в России организации "Талибан" впервые за 18 лет войны подписали соглашение о мире, в рамках которого американские войска должны покинуть Афганистан. Власти Соединенных Штатов пообещали закончить вывод войск до 11 сентября.

Делегация талибов прибыла на переговоры в Россию 8–9 июля. Ее возглавил шейх Шахабуддин Делавар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность подобных контактов на фоне того, как сложно развивается ситуация в Афганистане, а также на границе Афганистана и Таджикистана.