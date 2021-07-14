В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами

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Москва семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами из-за необходимости сообщать им о собственной озабоченности относительно безопасности в регионе. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Он отметил, что еще несколько лет назад Россия предупреждала об ухудшении ситуации в Афганистане на фоне вывода войск Соединенных Штатов.

"Еще несколько лет назад там (в Афганистане. – Прим. ред.) была сеть американских военных баз и большинство из них никакого стратегического отношения к Афганистану не имели, они проецировали силу на весь регион, включая нас, Центральную Азию, Иран, Пакистан и Китай. Где эти базы? Их нет, этим все сказано", – сообщил Кабулов.

Специалист подчеркнул, что не начни Москва диалог с талибами семь лет назад, сейчас любое общение было бы затруднительно. В то же время западный мир лишен возможности для такого диалога.

В 2020 году США и представители запрещенной в России организации "Талибан" впервые за 18 лет войны подписали соглашение о мире, в рамках которого американские войска должны покинуть Афганистан. Власти Соединенных Штатов пообещали закончить вывод войск до 11 сентября.

Вместе с тем в настоящий момент ситуация в Афганистане становится все более напряженной: талибы взяли под контроль большие территории и развернули наступление на крупные города, им противостоят правительственные силы.

Делегация талибов прибыла на переговоры в Россию 8–9 июля. Ее возглавил шейх Шахабуддин Делавар.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность подобных контактов на фоне того, как сложно развивается ситуация в Афганистане, а также на границе Афганистана и Таджикистана.

