Захарова опровергла встречу Лаврова с представителями запрещенного в России "Талибана"

ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр Сергей Лавров не встречался с участниками движения "Талибан" (запрещено в РФ), прибывшими в Москву. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
"Сколько еще могут наши "либеральные" и анонимные врать, что "Лавров проводит в Москве переговоры с талибами"? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе? Эффектно же", – задалась она вопросами.
По словам Захаровой, фотографии, где запечатлены Лавров и представители "Талибана"(запрещено в России), уже два года. Она была сделана на торжественном заседании, приуроченном к столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.
Ранее сообщалось, что в Москву прибыла делегация катарского политического офиса запрещенной в России организации "Талибан". Делегация состоит из четырех человек, возглавляет группу шейх Шахабуддин Делавар.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, зачем нужны контакты с талибами. Он заявил, что контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана.
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