Лавров прокомментировал обострение ситуации в Афганистане

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Россия не будет предпринимать что-либо по Афганистану, пока ситуация развивается исключительно в границах этой страны. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что беспокойство вызывает возможность возникновение неприятностей у союзников РФ. Лавров сообщил, что запрещенная в России организация "Талибан" заняла погранпосты на границе с Ираном и с Таджикистаном.

"Пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, был начат как можно скорее", – приводит слова руководителя МИД RT.

Лавров уже заявлял об ухудшении обстановки в Афганистане. Он также сообщал, что Владимир Путин находится в контакте с лидерами Центральной Азии по ситуации в этой стране. Министр иностранных дел РФ отметил, что Россия будет делать все, чтобы защитить союзников от угрозы, в том числе использовать военную базу в Таджикистане.

