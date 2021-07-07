Обстановка в Афганистане стремительно ухудшается – Лавров

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Обстановка в Афганистане стремительно ухудшается, Москва следит за ситуацией. Об этом в среду, 7 июля, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Лаоса Салемсаем Коммаситом, передает РИА Новости.

"Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск", – сказал Лавров.

Он также сообщил, что Владимир Путин находится в контакте с лидерами Центральной Азии по ситуации в Афганистане. Министр иностранных дел РФ отметил, что Россия будет делать все, чтобы защитить союзников от угрозы, в том числе использовать военную базу в Таджикистане.

"Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников", – сказал он.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что обязательства России в рамках ОДКБ остаются в силе.

Вечером 3 июля осложнилась обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург в Афганистане. Они были полностью захвачены радикальным движением "Талибан". Кроме того, в ходе боестолкновений была захвачена погранкомендатура "Овез" уезда Хохон, в результате чего более 300 афганских пограничников, отступая, перешли на территорию Таджикистана.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, ситуация в Афганистане развивается "не лучшим образом" и регион является "объектом повышенного внимания". Говоря о возможной отправке российского контингента в Афганистан, Песков подчеркнул, что на данный момент руководством страны такой вариант не обсуждается.