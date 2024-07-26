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Режим ЧС объявлен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы, передает ТАСС со ссылкой на администрацию городского округа.

По предварительным данным, подтоплен один поселок. Сейчас ведется информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата полпредства в Уральском федеральном округе.

Также власти приняли решение о превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим.

Сотрудники МЧС провели эвакуацию 20 человек, в данный момент спасатели обходят дома. Кроме того, в городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения.

После разрушения плотины участок автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым с 35-го по 38-й километр оказался затоплен, в результате дорогу в оба направления закрыли, уточнили в региональном главке МВД.

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище случился вечером 26 июля. В зоне подтопления находятся порядка 200 человек. Сотрудники МЧС находятся на месте происшествия.

Смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к водохранилищу. По ходу движения воды находятся села Мухаметово, Байдашево и Карасево, а также поселок Киалим.