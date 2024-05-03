Власти выплатили более 3 млрд рублей пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья

Фото: телеграм-канал "Оренбург. Официально."

Свыше 3 миллиардов рублей направили власти жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка. Об этом заявило в своем телеграм-канале правительство региона.

Как сказано в сообщении, от граждан поступило уже более 490 315 заявлений, из которых одобрили лишь 146 564 запроса. При этом, по информации правительства, около 64 528 жителям Оренбургской области было отказано в выплате.

На территории региона все еще действует режим ЧС федерального масштаба, который ввели после нескольких прорывов дамбы в городе Орске.

Волна половодья прошла город и столицу Оренбуржья еще 17 апреля. Максимальный уровень Урала в районе Оренбурга достиг 1 187 сантиметров.

