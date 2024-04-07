Глава МЧС объявил в Оренбургской области ЧС федерального характера

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Правительственная комиссия решила объявить в Оренбургской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня из-за паводка. Об этом сообщил председатель комиссии и глава МЧС России Александр Куренков, передает ТАСС.

Такое решение, по его словам, было принято после докладов и оценки текущей обстановки в регионе. Все члены правительственной комиссии поддержали предложение.

Кроме того, Куренков охарактеризовал всю ситуацию с наводнением как критическую. Он указал на то, что в результате разрушения дамбы оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков.

При этом глава ведомства также заявил, что всем пострадавшим от паводка будет оказана необходимая помощь.

"Вы не одни. Я здесь, чтобы поддержать вас. Вся необходимая помощь вам будет оказана", – поддержал граждан Куренков во время визита в пункты временного размещения, где сейчас находятся люди, эвакуированные из района Старого Орска.

При этом, по его словам, жалоб на условия размещения ни у кого из жителей нет, однако многие пребывают в стрессовом состоянии.

Куренков во время заседания правительственной комиссии предупредил, что неблагоприятная паводковая ситуация складывается в Курганской области в бассейне Тобола. Сейчас, как он уточнил, туда направлены дополнительные силы и средства от Уральского поисково-спасательного отряда и спасательного центра МЧС России.

"8–9 апреля, по предварительным расчетам Росгидромета, поднимется уровень реки Тобол у поселка Звериноголовское", – указал руководитель Росгидромет Игорь Шумаков.

Он добавил, что на этом участке из-за интенсивного подъема уровня воды прогнозируется подтопление прибрежных территорий, которые находятся в пределах речных пойм, а 10–12 апреля паводок дойдет и до Кургана.

Замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин уже подсчитал примерный ущерб от паводка. Он заявил, что на восстановление жилья после наводнения в Оренбургской области понадобится 21 миллиард рублей.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Позже случился второй прорыв.

По последней информации, в зоне подтопления находится более 6 644 домов. В общей сложности эвакуировались более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей.

По факту прорыва дамбы СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело. Компания "Согаз", являющая страховщиком владельца дамбы, выразила готовность выплатить материальный ущерб пострадавшим, если случай признают страховым.

Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову лично выехать в регион для организации работ по оказанию помощи людям и ликвидации последствий прорыва на месте. Министр уже прибылв Орск.

