Смерть двух мужчин в Орске наступила не из-за утопления – Минздрав

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Согласно результатам экспертизы, двое мужчин, тела которых обнаружили в подтопленных домах Орска, умерли не из-за утопления. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Оренбургской области.

"При судебно-медицинской экспертизе тел двух мужчин, умерших в частных домах зоны подтопления в городе Орске, судебными медиками установлено, что их смерть не связана с утоплением", – говорится в сообщении.

По информации медиков, смерть мужчин наступила по другим причинам.

До этого в Орске после прорыва дамбы обнаружили тела троих человек. Два тела обнаружили на улице и одно в доме. Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу.

Всего же из зоны подтопления за последние сутки эвакуировали более 700 человек. Для эвакуации местные власти подготовили шесть пунктов временного размещения.

По данным администрации города, в зоне подтопления оказались 4 258 домов и 10 987 человек. По факту произошедшего региональный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело.

