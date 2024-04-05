Мэр Оренбурга заявил о критической ситуации из-за паводка

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Критическая ситуация сложилась в Оренбурге и его окрестностях из-за паводка. Жителям территорий, где есть угроза подтопления, необходимо эвакуироваться, заявил мэр города Сергей Салмин в телеграм-канале.

"Сейчас в зоне риска района Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ "Дубки" и "Дубовый плес", – отметил Салмин.

Мэр Оренбурга призвал местных жителей уехать к родным, знакомым или в пункты временного размещения. Салмин добавил, что гражданам необходимо взять документы всех членов семьи, деньги и драгоценные вещи. Также жителям рекомендуется взять лекарства и вещи первой необходимости.

"Не оставляйте домашних животных, тем более привязанными", – сказал мэр.

Салмин также предоставил информацию для жителей СНТ, которые находятся в зоне подтопления. В настоящее время пункты временного размещения находятся по адресам улица Авиационная, дом 8/3, улица Заводская, дом 34. Помимо этого, около дома 2/17 на Уральской улице находится припаркованный автобус Volgabus, который может отвезти жителей СНТ в пункты временного размещения.

В связи со сложившейся ситуацией местные жители могут обратиться по следующим номерам телефонов:



единый дежурно-диспетчерский центр 30-40-40 ;

; единый телефон экстренных служб 112 ;

; Северный округ 30-40-12 ;

; Южный округ 30-41-51 .

Прорыв дамбы произошел в Орске 5 апреля. В настоящее время спасатели пытаются укрепить дамбу, чтобы ликвидировать прорыв. На месте работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом.

Также сотрудники МЧС эвакуируют жителей из зоны возможного подтопления в городе Орске. Специалисты проводят обход жилых домов и размещают граждан в пункты временного пребывания. В настоящее время в Орске в зону подтопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек.