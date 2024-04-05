МЧС эвакуирует людей из зоны подтопления в Орске

МЧС России эвакуирует жителей из зоны возможного подтопления в городе Орске Оренбургской области из-за прорыва дамбы. Об этом сообщило министерство в своем телеграм-канале

В МЧС добавили, что специалисты проводят обход жилых домов и эвакуируют граждан в пункты временного размещения. Место сбора – улица Крайняя.

Более того, усилена группировка спасателей ведомства. Вместе с муниципальными службами они укрепляют дамбу и устраняют прорыв. На месте происшествия работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом.

В свою очередь, глава Оренбурга Сергей Салмин в телеграм-канале написал, что в городе подтоплено более 333 домов и 750 участков из-за повышения уровня воды в реке Урал.

"Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр. И сейчас составляет 778 сантиметров", – говорится в сообщении.

Администрация Орска в социальной сети "ВКонтакте" добавила, что в зону подтопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек. На месте работают представители администрации Советского района и 50 спасателей с плавательными средствами.

В мэрии добавили, что граждане вывозятся на частных автобусах и автобусах Орскгортранса. Эвакуация производится в школы № 17, 37, 88, 5, 52, Гимназии 1, 3. В пунктах временного размещения есть все специалисты, врачи, также организовали питание и спальные места.

Прорыв дамбы случился вечером 5 апреля. Для эвакуации местного населения из зоны подтопления подготовили шесть пунктов временного размещения.