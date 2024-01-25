Режим ЧС введен в Новотроицке Оренбургской области после взрыва на насосной станции

Фото: телеграм-канал "112"

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Новотроицке Оренбургской области в связи со взрывом на насосной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, сейчас специалисты разбирают завалы и ведут поиск пострадавших. В свою очередь, на место ЧП выехал начальник главка МЧС Александр Зенов. В настоящее время министерство перевели в режим повышенной готовности.

Кроме того, региональный Минздрав заявил, что пострадавших доставили в травматологию Орска. Инцидент находится на контроле главы Минздрава Оренбургской области Татьяны Савиновой.

В ЕДДС Новотроицка добавили, что один человек погиб, еще пятеро, предварительно, остаются под завалами.

В Новотроицке обрушилась канализационно-насосная станция 25 января. Обстоятельства ЧП и личности пострадавших выясняются.

Представитель экстренных служб сообщил, что при обрушении здания насосной станции травмы получили трое человек. Одного из них прошлось госпитализировать.

Видео: телеграм-канал SHOT