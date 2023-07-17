Девять человек погибли из-за обрушения жилого дома в Каире

Фото: ТАСС/EPA/Mohamed Hossam

Как минимум девять человек погибли в результате обрушения жилого дома в Каире. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что еще четыре человека получили травмы, их госпитализировали. В соседних зданиях проводится эвакуация.

По информации агентства, полиция оцепила район, в котором рухнул дом, на время спасательных работ. Министерство социальной солидарности Египта обещало выплатить примерно по 2 тысячи долларов семьям погибших. О причинах случившегося не сообщается.

Ранее спасатели извлекли 14 человек из-под завалов упавшего в Ресифи жилого дома. Они числились пропавшими без вести. В поисковых мероприятиях участвовали около 50 спасателей и волонтеры.

До этого сообщалось, что многоэтажный дом в Александрии разрушился. В результате чего четыре человека получили травмы.

14-этажный жилой дом рухнул в Египте