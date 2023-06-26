Четыре человека пострадали после обрушения дома в египетской Александрии

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Четыре человека получили травмы после обрушения многоэтажного дома в египетской Александрии. Генеральный прокурор Египта Хамада ас-Сауи поручил организовать расследование по этой ситуации, пишет РИА Новости.

В понедельник, 26 июня, СМИ распространили информацию, что многоэтажный жилой дом обрушился в районе Сиди-Бишр на востоке Александрии. Из-за этого большое количество постояльцев дома и посетителей расположенного в здании супермаркета оказались под завалами. Повреждения получили и некоторые припаркованные рядом машины.

"По предварительным данным, на данный момент пострадали четыре человека, у них незначительные травмы. Разбор завалов и поиск пропавших под обрушившимся зданием продолжаются," – поделилась замглавы департамента здравоохранения провинции Александрия Амира Тахью.

По ее словам, дом состоял из 12 жилых этажей и двух коммерческих. Сейчас нет возможности подсчитать точное количество жертв или пострадавших из-за того, что дом чем-то схож с апарт-отелем. Квартиры в нем сдавались отдыхающим в зависимости от срока их пребывания.

Ранее сообщалось, что в здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак произошел взрыв. Дом полностью обрушился.

После в здании вспыхнул пожар, в соседних домах выбило стекла. Жителей двух ближайших зданий эвакуировали. По предварительным данным, взрыв был вызван утечкой газа. В результате ЧП пострадали 50 человек, 6 из них находятся в критическом состоянии.

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