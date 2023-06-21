В результате пожара на НПЗ в Румынии никто не пострадал

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Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Petromidia, который находится на побережье Черного моря в Румынии, ликвидировали в 18:00 по местному времени, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба казахстанской компании "Казмунайгаз", владеющей предприятием.

"В течение сегодняшнего дня произошло возгорание на установке легкого гидрокрекинга после проведения специальных работ по техническому обслуживанию. Сотрудники, работающие на объекте, немедленно сообщили об инциденте во внутреннюю службу спасения и диспетчеру нефтеперерабатывающего завода, который, в свою очередь, проинформировал власти в соответствии с действующей процедурой", – сказано в сообщении.

Отмечается, что все сотрудники подразделения и работники других секций были эвакуированы. Сотрудники МЧС, по информации пресс-службы, заявили об отсутствии утечек опасных веществ. Началось расследование произошедшего.

Как уточняет ТАСС, Petromidia – один из самых современных заводов в зоне Средиземного и Черного морей и крупнейший в Румынии. У завода есть разветвленная распределительная сеть по поставкам продукции, он занимает стратегическое положение.

20 июня стало известно о пожаре в здании порохового завода в Котовске Тамбовской области. В МЧС поступило сообщение о хлопке. Позже спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По последним данным, погибли 5 человек.

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