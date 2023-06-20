Число погибших при возгорании на пороховом заводе под Тамбовом увеличилось до 5

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Количество погибших при возгорании на пороховом заводе под Тамбовом выросло до 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

"Пятый рабочий умер в больнице", – сказано в сообщении.

20 июля в здании порохового завода в Котовске Тамбовской области начался пожар. В МЧС поступило сообщение о хлопке. Позже спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Стало известно, что на заводе произошел взрыв. Тогда сообщалось о четырех погибших и 12 пострадавших.

Ситуацию прокомментировал губернатор региона Максим Егоров, который заявил, что причина возгорания на заводе заключается в человеческом факторе. Вместе с этим он заверил, что пострадавшие получат всю необходимую помощь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Взрыв произошел в одном из центральных районов Милана