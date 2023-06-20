20 июня, 22:55Происшествия
Число погибших при возгорании на пороховом заводе под Тамбовом увеличилось до 5
Фото: ТАСС/Евгения Смолянская
Количество погибших при возгорании на пороховом заводе под Тамбовом выросло до 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
"Пятый рабочий умер в больнице", – сказано в сообщении.
20 июля в здании порохового завода в Котовске Тамбовской области начался пожар. В МЧС поступило сообщение о хлопке. Позже спасателям удалось ликвидировать возгорание.
Стало известно, что на заводе произошел взрыв. Тогда сообщалось о четырех погибших и 12 пострадавших.
Ситуацию прокомментировал губернатор региона Максим Егоров, который заявил, что причина возгорания на заводе заключается в человеческом факторе. Вместе с этим он заверил, что пострадавшие получат всю необходимую помощь.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Взрыв произошел в одном из центральных районов Милана
Читайте также