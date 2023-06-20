Два человека пострадали после хлопка газа в башкирском Салавате

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В подсобном помещении жилой пятиэтажки в Салавате произошел хлопок газа, в результате чего два человека получили травмы. Об этом сообщается на сайте МЧС РФ по Башкирии.

Информация о ЧП поступила в дежурную часть в 12:05 (10:05 по московскому времени). Многоквартирный дом расположен на Революционной улице. Пострадавших после хлопка газа госпитализировали.

По предварительной информации, в подсобном помещении проводились ремонтные мероприятия. Один из специалистов повредил газовую трубу. Разрушений несущих конструкций нет, пожара не произошло, однако в смежной с помещением квартире разбились оконные стекла.

Ранее сообщалось, что в Каспийске в многоквартирном здании взорвался газ. В результате ЧП травмы получил один человек, его госпитализировали.

Взрыв произошел в пятиэтажном доме в Волгограде