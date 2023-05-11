Самовольное подключение газовой плиты выявили в доме в Раменском, где произошел взрыв

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Специалисты из Мособлгаза обнаружили самовольное подключение газовой плиты в квартире дома в Раменском, где произошел взрыв. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Мособлгаз".

"11 мая в 12:53 произошел хлопок газовоздушной смеси по адресу город Раменское, улица Коминтерна, дом 17, подъезд 2, квартира 41. На место оперативно выехала аварийная бригада", – рассказали сотрудники компании.

Бригада изучила место происшествия и обнаружила самовольное подключение газовой плиты. В пресс-службе добавили, что 16 квартир дома были отключены от газоснабжения. Аварийная бригада продолжает выполнять работу на месте ЧП.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Раменском днем 11 мая. Хлопок не привел к разрушениям дома, но после него в квартире начался пожар, площадь которого достигла 32 квадратных метров.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ.

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