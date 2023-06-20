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15:09

Происшествия

Пожар произошел на территории порохового завода в Тамбовской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Возгорание произошло в здании порохового завода в Котовске Тамбовской области. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о хлопке в здании по адресу город Котовск, проспект Труда, дом № 23. По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода", – сообщили в ведомстве.

Ранее в подсобном помещении жилой пятиэтажки в Салавате произошел хлопок газа, в результате чего два человека получили травмы. Многоквартирный дом расположен на Революционной улице. Пострадавших после хлопка газа госпитализировали.

Выяснилось, что в подсобном помещении проводились ремонтные мероприятия. Один из специалистов повредил газовую трубу. Разрушений несущих конструкций нет.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Башкирии

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