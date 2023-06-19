Пожар на территории ремонтно-механического завода в Москве потушили

Фото: ГУ МЧС России по г.Москве

Пожар в производственном здании на юго-востоке Москвы ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба столичного Главного управления МЧС РФ.

"В 10:54 19.06.2023 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу Рязанский проспект, дом 8, строение 10", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, здание является четырехэтажным и административным. Оно находится на реконструкции. В 11:24 пожарные локализовали огонь на площади 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Спасатели смогли полностью ликвидировать возгорание в 11:32.

По словам очевидцев, пожар произошел на территории Центрального ремонтно-механического завода. Также были опубликованы кадры возгорания, на которых виден поднимающийся в небо столб черного дыма.