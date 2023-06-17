Жилой многоквартирный дом загорелся в центре Белгорода

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Крыша дома загорелась в элитном ЖК "Славянский" на Свято-Троицком бульваре в Белгороде. Об этом со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщает РИА Новости.

"В 23 часа 56 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре в городе Белгород. Незамедлительно к месту вызова убыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей №1, №2 и специализированной пожарно-спасательной части", – указано в сообщении.

По предварительным данным, пожар начался в котельной, расположенной на крыше здания. Жильцов дома эвакуировали, на данный момент сообщений о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что огонь охватил кровлю пятиэтажного дома на улице Чехова в столице Татарстана. Площадь пожара достигала 1 100 квадратных метров, спасатели эвакуировали из здания 132 человека, в том числе двух маломобильных жильцов.

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