В Казани загорелась кровля многоквартирного дома на площади 1 100 кв метров

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Казани кровлю пятиэтажного дома на улице Чехова охватил пожар, его площадь составляет 1 100 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Изначально МЧС оценила площадь пожара в 1 600 квадратных метров. К тушению возгорания привлекли 62 спасателей и 12 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Отмечается, что из дома спасатели эвакуировали 132 человека, в том числе двух маломобильных жильцов. По данным ведомства, всего в доме 66 квартир. Городские власти начали подготовку мест для временного размещения жильцов.

Ранее пожар возник на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области, загорелась кровля на 6-м энергоблоке. Экстренные службы оперативно ликвидировали открытое горение.



13 июня стало известно о возгорании на рынке "Садовод". Огонь охватил несколько павильонов рынка, однако был локализован на площади 30 квадратных метров, а затем ликвидирован.