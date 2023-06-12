Двое детей погибли при пожаре в подмосковной деревне Яковлево

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Пожар произошел в одноэтажном доме в деревне Яковлево Орехово-Зуевского городского округа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области.

Площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, предварительно, в результате пожара погибли четыре человека – двое мальчиков 2017 года рождения и две женщины 1947 и 1969 года рождения.

Ранее пожар вспыхнул в гостинице на северо-востоке Москвы, из здания были эвакуированы около 50 человек. В одном из номеров загорелись потолочные перекрытия.

До этого возгорание случилось в неэксплуатируемом здании на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Пожар локализовали на Пятницкой улице в центре Москвы