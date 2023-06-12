Пожар произошел в гостинице на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар вспыхнул в столичной гостинице по адресу: проспект Мира, дом 102, корпус 2, из здания были эвакуированы около 50 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что в одном из номеров загорелись потолочные перекрытия. Площадь возгорания составляет 60 квадратных метров, пожарные уже работают на месте.

Информация о возможных пострадавших пока не приводится.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится гостиница Tolstoy Apart.

Ранее сообщалось, что возгорание случилось в неэксплуатируемом здании на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

До этого пожар произошел на территории завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров.