Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"

Пожар произошел на территории завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону. О происшествии рассказывается в официальном телеграм-канале ГУ МЧС по Ростовской области.

"В 11:52 поступило сообщение о загорании в доме № 2 на улице Менжинского. По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что загорелись покрышки", – говорится в публикации.

Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Как уточняют спасатели, его удалось локализовать в 12:24. Открытое горение ликвидировали в 12:41.

Ранее сообщалось, что на путях необщего пользования предприятия "Уфа-Хим" загорелись емкости для хранения жидкостей. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

В Минздраве Башкирии сообщили об одном пострадавшем в результате происшествия. Пациент был доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии. Позднее огнеборцы потушили пожар.



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