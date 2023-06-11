На юго-востоке Москвы потушили пожар в автосервисе

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Пожарные потушили возгорание, которое вспыхнуло в автосервисе на Люблинской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Первоначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров. Пожарным удалось не допустить распространение огня на находящийся рядом склад.

В скором времени пожар локализовали на площади 600 квадратных метров, а спустя еще некоторое время возгорание полностью ликвидировали.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на востоке Москвы, в результате которого погиб один человек. Возгорание распространилось на площади 10 квадратных метров.

До этого пожарные ликвидировали факельное горение в московском районе Сокол, в результате которого погиб один человек.