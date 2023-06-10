В пожаре на востоке Казахстана погибли 14 человек

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При пожаре в Абайской области на востоке Казахстана погибло 14 работников лесничества. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Пожар в Батпаевском лесничестве в Абайской области начался 8 июня. Его причиной стали удары молнии. Спасатели не смогли его оперативно потушить, так как местность оказалась непроходимой для техники. 9 июня власти сообщили о гибели троих рабочих, 11 числились пропавшими.

Позже, по информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, были найдены тела 11 погибших, сейчас устанавлива.тся их личности.

По последним данным, площадь пожара – более 60 тысяч гектаров, задействованы более 1 000 специалистов, свыше 200 единиц техники и 11 вертолетов. Уточняется, что тушение осложнено высокой температурой, порывами ветра и большой площадью горения.

На фоне произошедшего президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина. Его на посту сменил экс-начальник Академии гражданской защиты Сырым Шарипханов, отмечает пресс-служба казахстанского лидера.

Ранее сообщалось, что на путях необщего пользования предприятия "Уфа-Хим" загорелись емкости для хранения жидкостей. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

В Минздраве Башкирии сообщили об одном пострадавшем в результате происшествия. Пациент был доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии.

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