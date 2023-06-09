09 июня, 21:43Происшествия
Пожар на складе с горючим в Уфе локализовали на площади 500 квадратных метров
Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"
Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Уфе локализовали, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
"В 20:48 пожар локализован на 500 квадратных метров", – говорится в публикации.
Ранее емкости для хранения жидкостей загорелись на путях необщего пользования предприятия "Уфа-Хим". По информации РЖД, огонь не затронул станцию и вокзал. Инцидент не повлиял на движение поездов.
К месту возгорания отправили пожарный поезд, в котором 103 тонны воды и 7 тонн пенообразователя.
В Минздраве Башкирии сообщили об одном пострадавшем в результате происшествия. Пациент был доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии.
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