Пожар на складе с горючим в Уфе локализовали на площади 500 квадратных метров

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Уфе локализовали, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"В 20:48 пожар локализован на 500 квадратных метров", – говорится в публикации.

Ранее емкости для хранения жидкостей загорелись на путях необщего пользования предприятия "Уфа-Хим". По информации РЖД, огонь не затронул станцию и вокзал. Инцидент не повлиял на движение поездов.

К месту возгорания отправили пожарный поезд, в котором 103 тонны воды и 7 тонн пенообразователя.

В Минздраве Башкирии сообщили об одном пострадавшем в результате происшествия. Пациент был доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии.

