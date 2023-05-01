Пожар возник при сходе с рельсов локомотива и двух цистерн с газойлем в Брянской области

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Пожар возник при сходе с рельсов локомотива и двух цистерн с газойлем на 136 километре железнодорожных путей Брянск – Унеча в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"От возгорания сохранены 70 вагонов, которые были оттянуты", – отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд сошел с рельсов в Брянской области из-за подрыва железнодорожных путей. В СМИ уточнили, что сошедший с рельсов в Унечском районе поезд перевозил топливо и строительные материалы.

Чуть позже стало известно, что в РЖД создали оперативный штаб для координации работы по ликвидации последствий схода поезда в Брянской области. По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время на месте ЧП работают пожарные расчеты.

В РЖД добавили, что возможны задержки пассажирских поездов №202 Новозыбков – Москва и №86 Климов – Москва.

