Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Грузовой поезд сошел с рельсов в Брянской области из-за подрыва железнодорожных путей, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"В Унечском районе на 136 километре ж/д путей Брянск – Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава", – сообщил губернатор.

По словам Богомаза, в настоящее на месте происшествия работают оперативные службы. Кроме того, на данном участке приостановлено движение. Пострадавших в результате инцидента нет.

Немногим позже РИА Новости сообщили, что сошедший с рельсов в Унечском районе поезд перевозил топливо и строительные материалы.

Ранее сообщалось, что украинские диверсанты организовали на территории локомотивного депо в Мелитополе в Запорожской области взрыв.

В период с 31 марта по 22 апреля в Запорожской области зафиксировали большое количество преступлений украинской армии в отношении мирного населения.

