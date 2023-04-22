Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя

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Украинские диверсанты организовали на территории локомотивного депо в Мелитополе в Запорожской области взрыв. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Мы продолжаем фиксировать преступления киевского режима против мирных граждан. <...> Сегодня в 07:45 произошел подрыв на территории мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта", – написал политик в своем телеграм-канале.

По словам врио главы региона, в период с 31 марта по 22 апреля в Запорожской области зафиксировали большое количество преступлений украинской армии в отношении мирного населения.

На фоне нескончаемых преступлений киевского режима Балицкий обратился к Главному управлению Следственного комитета (СК) РФ с просьбой организовать проверки и принять соответствующие решения.

До этого сообщалось, что во время ночного обстрела Мелитополя российская система ПВО сбила шесть ракет HIMARS. Выпущенные по городу американские ракеты не нанесли ущерба объектам и местным жителям.

