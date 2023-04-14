Рогов сообщил о серии мощных взрывов в Запорожье

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В Запорожье прозвучала серия мощных взрывов ночью 14 апреля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Около 01:18 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия громких взрывов. Они были слышны в разных районах города, но наиболее громко – в Заводском и Шевченковском", – написал Рогов.

Он уточнил, что в зависимости от района города были слышны два или три взрыва, после чего была объявлена воздушная тревога. О подробностях случившегося будет сообщено позже, добавил Рогов.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что система противовоздушной обороны смогла сбить беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Мелитополем в Запорожской области.

До этого Рогов заявил, что украинские силы вряд ли перейдут в наступление в Запорожской области в ближайшее время, поскольку ожидаются неблагоприятные погодные условия. Он добавил, что ситуация на территории области не изменилась с конца прошлой недели.

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