Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Украинские войска ночью обстреляли центр Горловки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

В результате обстрела ряд домов в Центрально-Городском районе Горловки обесточен. Дальнейшие подробности инцидента устанавливаются.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что одно домовладение в поселке Краснооктябрьском Глушковского района получило разрушение после атаки со стороны украинской армии.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли свинокомплекс в Белгородской области. В результате случившегося погибли 178 животных.

Журналист США Ренди Кредико назвал террором обстрелы Донецка со стороны ВСУ. Во время своей поездки в город он узнал, что украинские войска наносят удары по гражданским объектам в Донецке.

По словам журналиста, пресса западных государств никогда не освещает новости о терактах, которые происходят в Донецке каждый день.

Два человека пострадали после обстрела ВСУ по городу Токмак в Запорожской области

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